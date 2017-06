Cápsula do tempo: Al-Zarqawi finalmente encontrado pelas forças especiais

No dia 8 de junho de 2006, uma operação conjunta dos serviços secretos e das forças especiais dos Estados Unidos, em conjunto com os serviços secretos jordanos, permitiu abater o líder da Al-Qaeda no Iraque, Abu Musab al-Zarqawi, considerado um dos herdeiros de Osama bin Laden e o mais direto responsável pelas movimentações extremistas que o Islão mantinha em atividade.

Na operação haveriam de morrer dez combatentes e Zarqawi – que estava em reunião com um grupo de apoiantes – foi ferido, mas acabaria por morrer minutos mais tarde. Na altura, os Estados Unidos consideraram que o desaparecimento de Zarqawi constituía uma forte machadada nas intenções belicistas dos terroristas islâmicos e um desanuviamento do medo que se ia instalando em alguns países face a sucessivos ataques terroristas.

Abu Musab al-Zarqawi havia sido, por outro lado, o fundador do grupo militar fundamentalista Tawhid wal-Jihad, que mais tarde acabaria por criar o autoproclamado Estado Islâmico. Mas, à altura da sua morte, o Ocidente acreditou que a morte do líder regional e as prováveis movimentações ‘autofágicas’ para o substituir acabariam por retirar força às propostas radicais do grupo, mais um entre os muitos ‘filhos’ da Al Qaeda.