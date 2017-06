“Capricho ideológico”. PSD acusa Governo de perseguir “parte da escola pública”

No entender do PSD, “por caprichos ideológicos, uma visão persecutória e uma atitude que não teve por base qualquer estudo sério” estarão na base da postura referente “a uma parte da escola pública”, acusou hoje o vice-presidente do PSD Marco António Costa em declarações à Lusa e no final de um encontro com a Associação de Escolas do Ensino Particular e Cooperativo.

De acordo com o vice de Pedro Passos Coelho, os sociais-democratas iniciaram hoje uma ronda de contactos com agentes do setor educativo para fazer avaliação deste ano lectivo e projectar o próximo.