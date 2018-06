Capitalização das empresas: aspetos fiscais

“Isto por via das dúvidas decorrentes das alterações resultantes da Lei do Orçamento do Estado para 2018, que alargou o âmbito de aplicação do RCCS às situações de aumento de capital através da conversão de créditos de terceiros ou do recurso aos lucros gerados no próprio exercício.

A informação vinculativa em causa preconiza que o aumento de capital com recurso aos lucros gerados no próprio período apresenta caraterísticas especiais face às demais entradas de capital previstas no regime, identificando-se dois elementos fiscalmente relevantes: o momento em que o lucro é gerado e a concretização do aumento de capital com origem nesse lucro.

Neste caso, o legislador determinou uma regra especial em que o registo do aumento de capital deve ser realizado até à entrega da declaração periódica de rendimentos relativa ao período em causa.