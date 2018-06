Cansado das manchas que não saem da roupa? Ambassador promete camisas à prova de nódoa

Nasce este sábado a Ambassador Portugal, a nova empresa que apresenta uma solução de camisa e polos inovadores que previnem nódoas e odores indesejados [sob o lema “The First Perfect White Shirt“]. Os artigos são 100% desenhados e produzidos em Portugal e elaborados tendo por base a infusão molecular das fibras de algodão Pima, de forma a garantir a suavidade, respirabilidade e durabilidade do tecido.

O primeiro lançamento de mercado acontece através de uma campanha de crowdfunding na plataforma Indiegogo. A CEO e co-fundadora da empresa disse ao Jornal Económico que a médio prazo querem lançar produtos premium com produtos naturais, sempre na lógica do aproveitamento da nanotecnologia. “Para mim a costura sempre foi um hobbie e nada mais, porque estava na área da consultoria, numa das Big Four. O meu espírito empreendedor fez-me avançar para este projeto”, confessou Rita Dinis ao semanário.

A porta-voz da récem-microempresa adiantou que os preços das peças variam entre os 75 e os 125 euros, para os polos e camisas, respetivamente, mas existem descontos para os primeiros clientes. “Os primeiros a encomendar podem adquirir os polos por 69 euros e as camisas por 99 euros”, explicou Rita Dinis.