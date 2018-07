Canoas tradicionais invadem baía do Funchal

É já no próximo domingo que a regata de canoas tradicionais da Madeira regressa à baía do Funchal. Na 15ª edição, esta prova desperta todos os anos a curiosidade de visitantes e madeirenses que têm assim a oportunidade de reviver as tradições que marcaram algumas das comunidades piscatórias da Região.

Este ano, contudo, a regata tem a particularidade de se associar nas comemorações da descoberta dos 600 anos da Madeira, numa iniciativa da Associação Regional de Canoagem da Madeira com o apoio do Governo Regional.

A iniciativa é apresentada esta quarta-feira, em conferência de imprensa. Segundo o programa previsto para este circuito, seguem-se a ‘VII Regata Canoas Madalena do Mar – Comemorações 600 Anos’ e a “XXVIII Regata Canoas Norte – Comemorações 600 Anos”.