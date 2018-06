Candidaturas ao Prémio BIAL de Medicina Clínica 2018 terminam a 31 de agosto

O Prémio, com um valor de 100 mil euros, contempla também a publicação do trabalho vencedor, numa primeira edição exclusiva, para distribuição gratuita a profissionais de Saúde, diz o comunicado da BIAL. O regulamento prevê ainda a possibilidade de atribuição de duas Menções Honrosas, no valor de 10 mil euros cada.

Orientado para a prática clínica, este galardão “visa promover a investigação realizada no contexto dos hospitais, das Unidades e Centros de Saúde com um impacto direto na realidade diária destas instituições, dos seus profissionais e dos doentes”.

O júri desta edição é presidido pelo Prof. Sobrinho Simões e integra professores das faculdades e escolas de medicina de Portugal.

As candidaturas terminam a 31 de agosto e podem candidatar-se ao Prémio BIAL de Medicina Clínica 2018 “autores de uma obra intelectual original, de índole médica, com tema livre e dirigida à prática clínica, que represente um trabalho com resultados de grande qualidade e relevância. Pelo menos um dos autores tem de ser médico nacional de um país de expressão oficial portuguesa”.

Constituída em 1994 pelos Laboratórios BIAL e pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, a Fundação BIAL tem como missão o incentivo do estudo científico do ser humano saudável. Entre as suas atividades destaca-se a atribuição de Prémios no âmbito da investigação médica e científica, nomeadamente o Prémio BIAL de Medicina Clínica e o BIAL Award in Biomedicine, cuja primeira edição decorrerá em 2019.

A Fundação promove igualmente um programa de Apoios Financeiros a Projetos de Investigação Científica orientado para as áreas da Psicofisiologia e da Parapsicologia.