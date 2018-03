Canal de televisão de Fátima pede doações para evitar falência

A televisão católica privada Angelus TV, sedeada em Fátima, pode encerrar as emissões no próximo dia 15 de abril, se não conseguir obter financiamento, informa a agência Lusa. A diretora Sandra Dias explica que o projeto, iniciado no dia 2 de maio de 2017, “teve como base ser suportado pela publicidade”. No entanto, foram encontrando “barreiras” à sua contratação por serem um canal católico.

“Muitos empresários não querem associar o seu produto a um canal católico, com receio de estarem a limitar os clientes. Esquecem-se que o católico também come, compra casa e tem as mesmas necessidades que qualquer pessoa”, salientou a responsável.

Sandra Dias adiantou que, sendo um canal de inspiração cristã, foi “bater às portas das 4.397 paróquias de Portugal”, pedindo apoio e divulgação. Sem respostas ou com muitas negativas, a responsável procurou ajuda junto das congregações. “As respostas foram idênticas, ao referirem que não tinham condições e que já tinham os seus apoios atribuídos”, explicou.