Canadá satisfeito com isenção dos EUA de tarifas sobre aço e alumínio

A ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, disse durante uma conferência de imprensa hoje que a decisão de Washington constitui “um passo à frente”.

Freeland acrescentou que o Canadá vai continuar a trabalhar “até que a possibilidade dessas tarifas seja eliminada de forma total e permanente”.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a exclusão do Canadá (e do México) permanecerá apenas enquanto continuarem as renegociações do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA).