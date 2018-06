Canadá retalia com taxas de importação de 10,7 mil milhões

O governo canadiano responde à imposição de tarifas no aço e no alumínio decretada por Donald Trump e avança com taxas a importações norte-americanas no valor de 12,6 mil milhões de dólares (10,7 mil milhões de euros).

A medida entra em vigor este domingo, 1 de julho, tal como estava previsto, e permanecerá “até que os EUA eliminem as medidas comerciais restritivas contra o Canadá”, anunciou a ministra dos Negócios Estrangeiros, Chrystia Freeland, citada pela agência Reuters.

Para atenuar os prejuízos ao país, o governo canadiano vai avançar com um pacote de apoios às indústrias e trabalhadores afetados pelas restrições, no valor de dois mil milhões de dólares canadianos.