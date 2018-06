Canadá é o segundo país do mundo a legalizar canábis

O Canadá vai legalizar a utilização da canábis para fins recreativos depois de uma histórica lei ter sido aprovada esta terça-feira pelo Senado. O país norte-americano vai tornar-se no primeiro do G7 e o segundo no mundo a tornar legal o consumo lúdico desta planta, depois do Uruguai e de alguns estados dos Estados Unidos da América.

A votação na câmara alta canadiana teve 52 votos ‘sim’ e 29 contra o projeto de lei “Bill C-45” ou “Cannabis Act”, como também é designado. No passado mês de novembro havia sido aprovado na Câmara dos Comuns canadiana.

O objetivo do governo do Canadá evitar que os menores de idade consumam canábis e reduzir os crimes relacionados com o seu tráfico.

It’s been too easy for our kids to get marijuana – and for criminals to reap the profits. Today, we change that. Our plan to legalize & regulate marijuana just passed the Senate. #PromiseKept — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 20, 2018

“Tem sido muito fácil para os nossos filhos conseguirem arranjar canábis – e para os criminosos arrecadarem com os lucros. Hoje nós mudamos isso. O nosso plano de legalizar e regulamentar a canábis acabou de passar pelo Senado”, explicou o primeiro ministro canadiano, Justin Trudeau, na rede social Twitter, após a lei ter recebido ‘luz verde’.

Na semana passada, a Assembleia da República portuguesa aprovou a utilização de canábis para fins medicinais, na votação final global de um texto da comissão parlamentar de Saúde, originado por projetos de lei de BE e PAN.

O documento, que reforça o papel do Infarmed e introduz a possibilidade de o Laboratório Militar contribuir para a produção das substâncias em causa, já sem a proposta inicial do BE de legalização do auto cultivo, teve votos favoráveis de PSD, PS, BE, PCP, PEV, PAN e a abstenção do CDS-PP.