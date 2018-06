Canadá anuncia taxas alfandegárias para importações dos Estados Unidos

O Canadá anunciou na sexta-feira a imposição de taxas alfandegárias sobre importações dos Estados Unidos, em retaliação aos impostos de Washington sobre o aço e o alumínio canadianos.

epa06797773 Prime Minister of Canada Justin Trudeau holds a news conference upon the conclusion of the G7 Summit in La Malbaie, Charlevoix, Quebec, Canada, 09 June 2018. Leaders of the US, Canada, France, Germany, Japan, Italy, the United Kingdom as well as the European Union gathered for the two-day summit in Le Manoir Richelieu in La Malbaie, 08-09 June. The summit was held with the goal of working on international issues such as trade, security and environmental concerns. EPA/MICHAEL REYNOLDS