A campanha de entrega de manuais escolares usados inicia-se esta segunda-feira no Funchal. A iniciativa tem como objectivo reduzir os custos das famílias na aquisição deste material bem como na produção de resíduos.

O Centro Comunitário do Funchal é o local escolhido para receber manuais escolares do 2º ciclo do Ensino Básico até ao Ensino Secundário.

Já a aquisição dos manuais escolares, é gratuita, e vai até 31 de outubro sendo que não é necessário entregar outros livros em troca, explica a autarquia.