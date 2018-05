Camionistas paralisados por alterações no setor

“A paralisação vai realizar-se à hora a que estava prevista”, garantiu o presidente da direção da Associação Nacional das Transportadoras Portuguesas (ANTP), Márcio Lopes, no domingo à noite no final de uma reunião com o secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme W. d’Oliveira Martins.

Márcio Lopes assinalou que o primeiro encontro como o Governo foi inconclusivo e não há “suspensão da paralisação”, referindo que a ação de protesto pode levar a marchas lentas ou à imobilização das viaturas nas bermas de vias, de norte a sul do país, sem localização específica pré-determinada.

Para hoje está marcada uma segunda reunião no Ministério do Planeamento e Infraestruturas, que tem a tutela dos Transportes, com início marcado para as 09:30, e que contará também com a presença da Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM).