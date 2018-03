Cambridge Analytica suspende CEO após confissão de roubo de informações do Facebook

O CEO da Cambridge Analytica, Alexander Nix, foi suspenso após ter admitido que a tecnológica terá roubado informações de utilizadores do Facebook, durante a última campanha presidencial dos Estados Unidos, de acordo com o Channel 4 News. A suspensão tem efeito imediato.

A inconfidência foi feita a um jornalista do Channel 4 News que se fez passar por um cliente. Além de Nix, também outros executivos da empresa foram filmados a admitir subornos com “mulheres ucranianas”. No site da Cambridge Analytica pode ler-se que a suspensão de Alexander Nix surgiu para que seja feita uma investigação “independente” sobre as suas ações.

A empresa argumenta que as declarações de Nix “não representam os valores da Cambridge Analytica e a sua suspensão reflete a seriedade” do tema.