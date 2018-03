Câmara do Funchal vai aplicar 1 milhão de euros no Programa de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho em 2018

A Câmara Municipal do Funchal tem previsto desembolsar uma verba de 1 milhão de euros para o programa municipal de formação e ocupação em contexto de trabalho (PMFOCT) em 2018.

O anúncio foi feito pelo presidente da autarquia, Paulo Cafôfo, durante a entrega de prémios de incentivo e integração a 71 formandos dos PMFOCT que se realizou na passada quarta-feira.

O PMFOCT, desde 2015, já contou com a participação de 355 participantes, que cumpriam o critério de estarem desempregados sem qualquer tipo de apoio.

Cafôfo diz que até ao final de 2017 a Câmara Municipal aplicou 1,5 milhões de euros neste programa.

O presidente da autarquia realçou o “grande investimento” do município neste programa e naqueles que nele participam acrescentando que neste programa são aplicadas verbas que saem exclusivamente do orçamento municipal.

“Vale sempre a pena recordar que tentamos aceder a apoios do Governo Regional para este efeito, através do Instituto de Emprego, por via de financiamento comunitário, mas infelizmente não pudemos contar com essa vontade política”, esclareceu.