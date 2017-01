Câmara do Funchal investe 800 mil euros no programa de Formação e Ocupação em contexto de trabalho

Acrescenta a edilidade funchalense que este programa foi desenvolvido com “o intuito de apoiar jovens à procura do primeiro emprego e os desempregados do Município, incluindo os de longa duração”.

Nesse quadro, o programa municipal foi desenhado na forma de bolsas de formação, destinadas a garantir a integração dos formandos nos mais diversos departamentos camarários, “em experiências reais de trabalho, que vão contribuir diretamente para a sua formação humana, cívica e académica”.

Em cerca de ano e meio de execução, foram integrados 200 formandos, num investimento da autarquia funchalense que ascendeu a cerca de 800 mil euros, suportados “exclusivamente com verbas municipais”.

Em declarações hoje no Funchal, o Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cafôfo, garantiu que “os nossos programas de formação são uma das grandes marcas deste primeiro mandato”.

“Não só conseguimos ajudar duas centenas de famílias, combatendo o flagelo do desemprego na Região, como tivemos um reconhecimento incontornável sobre a valia do projeto, da parte da sociedade civil, dos nossos serviços e dos próprios formandos, que na esmagadora maioria dos casos souberam aproveitar a oportunidade e fazer a diferença, naquele que é o trabalho da Autarquia nas mais diversas áreas”, acrescentou o autarca

Entre 2015 e 2016, o investimento municipal no programa passou de 300 para cerca de 500 mil euros. O tipo de habilitações mais comum dos formandos é a licenciatura (27%), seguida do 2º ciclo do ensino básico (20%) e do 12º Ano (16%). A nível etário, o escalão maioritário preenchido reporta-se a jovens entre 26 e 30 anos (24%), seguido da população acima dos 50 anos (15%). O bolseiro mais novo até hoje tinha 19 anos, o mais velho, 58 anos.

Durante o corrente mês de janeiro estiveram abertas as candidaturas a novos PMOFCT para candidatos com formação de base entre a escolaridade obrigatória ou a experiência de trabalho, até licenciaturas nas áreas do Ambiente, Direito, Ordenamento do Território ou Cultura. Foram recebidas 302 candidaturas até ao prazo-limite para um, total de 48 vagas.

Os participantes no Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de trabalho são desempregados residentes no Funchal, sendo-lhes atribuída uma bolsa mensal no valor de 419,22 euros, desenvolvendo-se as ações formativas entre os 9, 12 e 18 meses. No final do programa, conforme a duração, as habilitações do participante e a avaliação positiva, os participantes terão ainda direito a um prémio de incentivo e integração, que pode ascender a 2750 euros.