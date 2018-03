Câmara do Funchal aprova remodelação do Museu de História Natural

A reunião da Câmara Municipal do Funchal aprovou esta quinta-feira a abertura do concurso internacional para a remodelação do Museu de História Natural. Esta intervenção tem co-financiamento europeu e está avaliada em 1,04 milhões de euros. As obras devem começar no verão.

A requalificação do museu inclui o Palácio de São Pedro e uma reorganização museológica. Esta intervenção cobre necessidades de “recuperação, restauro e conservação” e o reforço de valências como a investigação, como explicou Paulo Cafôfo, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Foi ainda aprovada, em reunião de câmara, uma deliberação que vai permitir intervir na Rua do Bom Jesus, no troço entre a Rua 31 de Janeiro e a Rua das Hortas, numa obra que inclui a substituição das redes de distribuição de águas e das redes pluviais e residuais e a repavimentação integral da rua em paralelepípedos tradicionais.