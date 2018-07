Câmara do Funchal alerta para intervenção na rede de água em São Martinho

A Câmara Municipal do Funchal vai proceder a uma intervenção para reparação da rede de abastecimento de água potável em S. Martinho, esta sexta-feira, entre as 9 horas e as 12 horas.

A autarquia alerta para possíveis constrangimentos no abastecimento em áreas como o Caminho de São Martinho, Caminho das Virtudes, Caminho do Pilar e na zona do Amparo.