Câmara de Oeiras: Isaltino Morais determina auditoria financeira às contas da anterior gestão

O presidente da Câmara Municipal de Oeiras determinou a realização de uma auditoria financeira e de gestão interna, após paragem das obras da concessão do Mercado de Tercena (na freguesia de Barcarena), devido a garantias muito inferiores ao valor da obra e terem sido detectados outros “casos complexos”. Isaltino Morais argumenta que com a a anterior egstão de Paulo Vistas foram “perdidas muitas das boas práticas que, no passado, haviam feito de Oeiras uma referência a nível nacional”.

“O presidente da Câmara Municipal de Oeiras determinou, em despacho assinado na passada sexta-feira, 22 de junho, a realização de uma auditoria financeira e de gestão interna de largo espectro, após o executivo municipal ter tomado conhecimento da paragem das obras da concessão do Mercado de Tercena (na freguesia de Barcarena)”, informa a autarquia em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 25 de junho.

Segundo a câmara presidida por Isaltino Morais, verificou-se, na análise do processo, que a garantia bancária da obra, de valor total de 1,5 milhões de euros, é de apenas 26 mil euros, valor manifestamente insuficiente para a continuidade e conclusão do projeto.

“A acumulação de casos complexos, como este, que o executivo vai descobrindo a conta-gotas, bem como a tomada de conhecimento de que foram perdidas muitas das boas práticas que, no passado, haviam feito de Oeiras uma referência a nível nacional, determina a necessidade de realização de uma auditoria financeira e de gestão de largo espectro”, explica o edil em comunicado.

Em comunicado, o presidente da Câmara de Oeiras recorda que, em 2013, o município de Oeiras ocupava o 7º lugar no índice de transparência municipal, tendo passado para 108º lugar em 2017, uma queda de 100 posições no último mandato.

O objetivo do executivo é, conclui Isaltino Morais, “escalpelizar as contas, as metodologias e os procedimentos de gestão do Município, com vista a recuperar o rigor em Oeiras”, realçando que com esta auditoria, “será possível criar bases para a revisão das normas de controlo interno, com vista a adquirir a necessária estabilidade perante a entrada em vigor do SNCAP (Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública)”.