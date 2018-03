Câmara de Machico estabelece protocolo com Associação do Mercado Quinhentista

A Câmara Municipal de Machico estabeleceu um protocolo no valor de 20 mil euros com a Associação MQ – Mercado Quinhentista.

O vice-presidente da autarquia, Nuno Moreira, explica que com a criação desta associação “é mais fácil” ter a associação destes assuntos relacionados com a logística do evento Mercado Quinhentista visto esta ter “uma relação directa com os fornecedores”.

Nuno Moreira esclarece que este protocolo estabelecido entre a autarquia e a associação vem agilizar a logística do evento.