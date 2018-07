Câmara de Lisboa usa taxa turística para financiar projeto-piloto em limpeza da cidade

Num projeto que cruza a aposta na mobilidade elétrica com a gestão da limpeza da cidade, a Câmara Municipal de Lisboa recebe esta sexta-feira, 6 de julho, pelas 17 horas, dez veículos comerciais de mercadorias totalmente elétricos e produzidos pela Mitsubishi Bergé Portugal, no âmbito de um projeto-piloto no qual também estão envolvidas as cidades de Amesterdão, Berlim, Londres, Nova Iorque e Tóquio.

O financiamento deste projeto é suportado pela taxa turística, já que os territórios visados – designadamente: Arroios, Avenidas Novas, Belém, Estrela, Misericórdia, Parque das Nações, Penha de França, Santa Maria Maior, Santo António e São Vicente – são os que enfrentam uma maior carga da pressão turística na cidade.

Assim, cada uma das dez viaturas estará ao serviço das referidas dez juntas de freguesia de Lisboa para utilização no apoio à limpeza urbana.