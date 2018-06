Câmara de Lisboa cede terreno para Madonna estacionar frota de carros

A Câmara Municipal de Lisboa cedeu as traseiras do Palácio Pombal, em Lisboa, para a cantora norte-americana Madonna poder estacionar os 15 carros que ela e a equipa usam. A ideia era estacionar no Parque do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), mas após a recusa do diretor do museu, a solução foi encontrada em território camarário, avança o jornal “Expresso”.

O diretor do MNAA, António Filipe Pimentel, ter-se-á recusado a ceder o espaço de estacionamento do museu à cantora pop, tendo proposto, em alternativa, que o fizesse nas traseiras do Palácio Pombal. O chefe de gabinete do autarca Fernando Medina deslocou-se ao museu “de urgência, depois de ter visto no Google Maps” o estacionamento do MNAA. Foi António Filipe Pimentel quem ficou responsável por mostrar o espaço à cantora.

Ao “Expresso”, a Câmara de Lisboa esclarece que a cedência do espaço ocorre “apenas durante um período limitado enquanto decorrerem as obras nos prédios nas Rua das Janelas Verdes” e sublinha que o mesmo terreno já foi “disponibilizado a outras entidades, nomeadamente ao Ministério da Cultura até dezembo de 2017”. Ao fim do empréstimo, será cobrada a verba correspondente à renda.