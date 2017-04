Câmara de Comércio e Indústria Luso Sul-Africana leva PME portuguesas à África do Sul

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-África do Sul vai levar, pela segunda vez, empresas portuguesas à África do Sul, de 9 a 12 de maio, sob o tema “Innovative Portugal”.

A missão é multisetorial, embora tenha uma componente particular de TIC. Para além do programa genérico, que inclui sessões com start-ups e TIC sul-africanas para a promoção de parcerias, de networking ou até a hipótese de estar numa das maiores feiras de maquinaria de África, a CCILSA indica que cada participante terá uma agenda individualizada.

Através do programa de internacionalização da CCILSA – ExportÁfrica 2020, as PME participantes e elegíveis terão as despesas como viagem, alojamento e outras apoiadas a fundo perdido, numa percentagem que varia entre 45% e 50%.