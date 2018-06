Câmara de Comércio da UE alerta que prazo para China abrir a economia está a acabar

A Câmara de Comércio da União Europeia (UE) alerta que o tempo para a China cumprir as suas promessas de reformas a fim de manter um crescimento sustentável está a esgotar-se. A organização de lobby europeia acusa o Governo chinês de atrasos no processo de abertura da sua economia e de ter estado na origem do escalar de tensões comerciais com os Estados Unidos.

Um estudo da Câmara de Comércio da UE mostra que 62% dos empresários consideram que as empresas chinesas tiveram uma maior abertura na Europa do que as empresas europeias na China. As dificuldades de acesso ao mercado chinês são sobretudo notórias no setor das tecnologias de informação e telecomunicações.

O presidente da Câmara de Comércio da União Europeia, Mats Harborn, lembra que 2018 deveria ser o ano em que Pequim cumpriria a sua promessa de acelerar o processo de abertura da economia e assumir um compromisso firme para aliviar as tensões comerciais. No entanto, Mats Harborn diz que os esforços feitos foram até agora insuficientes.