Caldeira Cabral: “há mais confiança” no investimento privado

O ministro da economia classificou o aumento de 4% do emprego na indústria em 2016 como “histórico” e defendeu que o crescimento na economia no quatro trimestre do ano vai representar um recorde. Manuel Caldeira Cabral mostrou-se confiante em relação ao impulso dado pelas exportações, numa visita à maior feira de calçado do mundo, a Micam, em Milão, Itália.

“Vê-se crescimento na economia e o quarto trimestre do ano vai apresentar números recordes desde que Portugal iniciou a recuperação económica”, afirmou este domingo o ministro, citado pelo Expresso. “A economia portuguesa não está claramente parada”.

Caldeira Cabral referiu que o crescimento de 4% no crescimento do emprego na indústria, “a maior percentagem dos últimios anos”, é um sinal animador do crescimento da economia portuguesa. Quanto à subida de 12% nas exportações em dezembro de 2016, face a período homólogo, o ministro afirmou que indicava “uma recuperação sustentável” da economia.