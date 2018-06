CaixaBank volta reforçar no BPI e já detém 94,161%

O espanhol CaixaBank voltou esta sexta-feira, 22 de junho, a informar o mercado de que reforçou a posição no BPI e que detém atualmente 94,161% do capital do banco português.

A instituição liderada por Gonzalo Gortázar anunciou, em comunicado divulgado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a aquisição, nos passados dias 18, 19, 20 e 21 de junho de 2018, de 519.858 ações ordinárias do BPI.

Os títulos são representativos de 0,036% do capital social do BPI e de 0,036% direitos de voto na entidade bancária. O CaixaBank disse que pagou um preço médio de 1,45 euros por acção, num valor total de 753.794,00 euros.

“Na sequência destas aquisições, o CaixaBank passou a deter diretamente 1.371.853.328 acções representativas de 94,161% do capital social do BPI e de 94,171% dos direitos de voto no BPI, considerando, de acordo com o relatório e contas do ano de 2017 divulgado pelo BPI, a existência de 150.896 acções próprias, correspondentes a 0,01% do capital social do BPI”, refere a mesma nota, publicada pela CMVM.

O banco espanhol já anunciou que quer retirar o BPI de bolsa. Com esta posição o CaixaBank já tem com o capital necessário para retirar o banco português da bolsa.