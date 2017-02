CGD suspeita de pactuar em “falsificação de contas” de empresa municipal

O Ministério Público, a Inspeção-Geral de Finanças e o Tribunal de Contas foram chamados a investigar a suspeita de que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) possa ter omitido e compactuado com “a falsificação de contas” num empréstimo que compromete, além do banco público, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira e a PFR Invest, uma empresa municipal criada para gerir as zonas industriais da cidade, noticia hoje o Jornal de Notícias (JN).

Segundo esse jornal. esta investigação remonta a 2008, altura em que o banco estatal concedeu um montante superior a 24 milhões de euros à PFR Invest, crédito garantido por um contrato-programa celebrado com a Câmara Municipal, entregando ainda uma carta de conforto assinada pelo então presidente da autarquia, o social-democrata Pedro Pinto.

Após dois anos, em 2010, a PFR não cumpriu com a primeira prestação de juros, bem como a primeira prestação de capital, em setembro do ano seguinte. Com a empresa quase a declarar insolvência, a CGD entendeu que, ao abrigo do acordo realizado em 2008, a Câmara Municipal de Paços de Ferreira teria que assumir os compromissos da empresa municipal. A PFR acabou ser declarada insolvente em 2015, mas a decisão foi entretanto revogada, acrescenta o JN.