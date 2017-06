Caixa Geral de Depósitos abandona festivais de verão

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) deixou de estar presente nos festivais de música, como o NOS Primavera Sound, NOS Alive, Super Bock Super Rock, EDP Cool Jazz Fest e o Meo Sudoeste, mas quando questionado pelo Meios&Publicidade (M&P) sobre o porquê da decisão, o banco público preferiu não comentar.

No caso do NOS Primavera Sound, festival que começou esta quinta-feira no Porto, a Associação Mutualista Montepio veio ocupar o lugar do banco estatal enquanto patrocinador.

Para o NOS Alive, que incluía no recinto um palco da CGD com espetáculos de humor e stand-up, a promotora de eventos, Everything is New, já avançou que o palco se vai manter este ano, mas sem naming sponsor (direitos de nome), relata o M&P.