Caixa estrutura financiamento de 42 milhões à empresa da EDP no Brasil

“O Banco Caixa Geral Brasil atuou como Estruturador e Hedge Provider do Financiamento externo de 42 milhões de euros, concedido pelo Grupo Caixa Geral de Depósitos à empresa brasileira do grupo EDP, Porto do Pecém Geração de Energia”, anunciou o banco em comunicado.

O empreendimento da EDP Energias do Brasil está localizado no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no estado do Ceará – Brasil.

Com capacidade total de 720 megawatts, a termoeléctrica Energia Pecém foi desenvolvida com o objetivo de responder ao crescimento da procura de energia elétrica da Região Nordeste do Brasil.

Desde o início da sua construção em 2008, foram investidos mais de mil milhões de euros e gerados mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.

A capacidade de produção de energia do Estado brasileiro aumentou em 90%, sendo capaz de abastecer uma cidade de, aproximadamente, 5,6 milhões de habitantes.