Caixa Económica Montepio com lucros de 5,7 milhões no trimestre, caem quase 50%

A Caixa Económica Montepio Geral terminou o primeiro trimestre do ano com um resultado líquido consolidado de 5,7 milhões de euros, contra os 11,1 milhões registados no período homólogo do ano anterior. Um queda de quase 50% face ao primeiro trimestre do ano passado

Apesar do aumento de 2,3 milhões nas comissões líquidas (+8,8%) e da redução dos custos operacionais em 2,6 milhões (-3,8%), a rentabilidade foi afetada negativamente pela queda de 11,2 milhões de euros na margem financeira, em parte determinada pela menor exposição a dívida pública.

Os resultados de operações financeiras no primeiro trimestre de 2018 foram negativos em 1 milhão de euros, que compara com um valor positivo de 7,5 milhões de euros em 2017.