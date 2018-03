Caixa BI prevê queda de 50% do lucro dos CTT em 2017

Os CTT vão divulgar os resultados anuais e os relativos ao 4º trimestre de 2017 no próximo dia 7 de março após o fecho do mercado.

O banco de investimento da CGD emitiu uma nota onde antecipa que os CTT vão apresentar um resultado líquido anual de 30,6 milhões de euros, o que compara com 61,2 milhões em 2016.

Em termos trimestrais (4º trimestre de 2017 versus 4º trimestre de 2016) a queda é de 30,8% para 11,1 milhões (nos três meses de 2016 tinha lucrado 16 milhões).

O analista do Caixa BI estima que para o 4º trimestre de 2017 a empresa liderada por Francisco Lacerda tenha tido receitas de 173,4 milhões de euros e um EBITDA de 19 milhões. No que respeita ao ano 2017 “estimamos receitas de 691,4 milhões; um EBITDA de 79,8 milhões e um resultado líquido de 30,6 milhões.

As receitas de Correio no 4º trimestre de 2017 deverão ser de 130,3 milhões (-3.9% num ano – isto é, trimestre contra trimestre homólogo de 2016) e +5.4% no trimestre contra trimestre anterior, com os volumes de correio endereçados a caírem 6% num ano no mesmo horizonte temporal.

Para o ano 2017, o Caixa BI estima que as receitas desta área de negócio sejam de 523,7 milhões (-1.8% num ano), com os volumes de correio transportados a acumularem uma queda de 6,2% num ano.

O EBITDA consolidado estima-se que totalize 19 milhões no 4º trimestre (-0,6% face ao mesmo trimestre do ano anterior e +41,1% face ao trimestre anterior), com o EBITDA do segmento de Serviços Financeiros a cair 30,1% face ao período homólogo.

Ainda para o total do ano 2017, o EBITDA estimado pelo Caixa BI é de 79,8 milhões (-43,1% do que no trimestre homólogo), maioritariamente afetado pela performance operacional do Correio (-15,6% num ano) e pelo Banco CTT (-23,2 milhão).

Abaixo da linha de EBITDA, antecipam que uma provisão de 9,8 milhões no

2017 relacionado com o Plano Transformacional e uma mais-valia de 16 milhão

relacionada com a venda da antiga sede (Book Value de 25 milhão).

O Caixa BI diz que de uma forma geral, “antecipam que os resultados do último trimestre do ano não tragam grandes novidades, confirmando o difícil enquadramento em que os CTT operam, nomeadamente no Correio (volumes endereçados a caírem 6,2% em 2017 face ao período homólogo)”.

Nota: A notícia não dispensa a consulta da nota de ‘research’ emitida pela casa de investimento.