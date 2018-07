Cafôfo ‘aponta ao dedo’ ao Governo por não ter apoiado recuperação dos complexos balneários

Todos os complexos balneários sob alçada da Câmara Municipal do Funchal (CMF) estão operacionais e acessíveis aos veraneantes, garantiu esta sexta-feira, Paulo Cafôfo. O presidente da autarquia aproveitou uma visita ao Complexo Balnear da Barreirinha para ‘apontar o dedo’ à falta de apoios do Governo Regional.

Lembrando que o Executivo social-democrata pediu urgência no relatório dos danos causados pelas intempéries no passado inverno nos recintos balneares do Funchal, Paulo Cafôfo lamentou que, apesar da exigência de celeridade, o Governo não tenha entregue “qualquer verba de comparticipação para recuperação destes espaços” que, realçou, garantem o acesso de residentes e turistas à zona mar do Funchal.

O autarca lembrou ainda que os recintos do Lido, Barreirinha, Ponta Gorda e o passadiço foram objeto de intervenções. Só na recuperação do Complexo da Barreirinha – solário e consolidação da escarpa – e na praia de São Tiago foram aplicados 165 mil euros.