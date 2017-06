Cabo Verde na Expomadeira-2017

Segundo a entidade organizadora, a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), já formalizaram a inscrição no certame 82 empresas, 27% das quais marcam presença pela primeira vez. Cerca de 23% das empresas já inscritas são provenientes do território nacional ou de outros países.

A Expomadeira-2017 volta a realizar-se no Estádio dos Barreiros, pertencente ao Marítimo, dadas as condições que oferece nomeadamente de espaços disponíveis e de acessos.

Uma das novidades na edição deste ano da Expomadeira tem a ver com a realização da Feira Gastronómica em parceria com a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira. O certame contará este ano com workshops de maquilhagem e estética.