Cabo Verde celebra Semana Mundial do Dinheiro

A iniciativa é da recém-criada Associação de Promoção da Educação Financeira (Profin) em parceria com a Associação para a Defesa do Consumidor (Adeco) e a Associação dos Jovens Economistas (Ajecon).

A Semana Global do Dinheiro (Global Money Week – GMW), é uma iniciativa da ONG Holandesa Child & Youth Finance International (CYFI) e nada mais é do que uma campanha de sensibilização, criada para inspirar crianças e jovens a aprender sobre assuntos de dinheiro, meios de sustento e empreendedorismo.

No âmbito desta semana, que arrancou na segunda-feira, 12, e prolonga-se até ao dia 18, algumas actividades já foram realizadas, designadamente uma formação de multiplicadores na Escola de Negócios e Governação (ENG) da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV).

Ontem, quarta-feira, 14, foi a vez das escolas secundárias de Santa Cruz, interior da ilha de Santiago, e de Safende na Cidade da Praia, receberem aulas de formação de multiplicadores. “São pessoas voluntárias que vão participar dessa formação e depois promover actividades de sensibilização nas escolas e nas comunidades”, explicou o representante da Profin, António Baptista.

Esta quinta-feira, estão previstas formações na escola secundária Regina Silva, Achadinha, Praia, e na sexta-feira palestas no Liceu Domingos Ramos, e em mais escolas secundárias de Santa Cruz, interior de Santiago. No sábado, está prevista uma formação para pescadores e mutualistas sobre a melhor forma de lidar com o dinheiro, actividade que antecede a assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Santa Cruz e a Profin para promoção da educação financeira no município.

A semana, que é uma iniciativa mundial que pretende educar financeiramente jovens e crianças, é encerrada com actividades viradas para as famílias em diversas comunidades, na Cidade da Praia.

Sob o lema ‘O dinheiro importa’, Semana Global do Dinheiro, lancada em 2012 é realizada em 137 países e, segundo a organização, conta com a participação de 23.700 grupos.