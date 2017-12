Cabo Verde atribui derrota para a presidência da CEDEAO a “arranjos políticos”

Cabo Verde perdeu a presidência da comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para a Costa do Marfim, num resultado que as autoridades daquele país atribuem a “arranjos políticos”, que fizeram com que a organização não respeitasse as suas próprias regras.

“Fizemos saber que conceder a presidência à Costa do Marfim iria contra as disposições estatutárias da CEDEAO e representaria uma machadada do ponto de vista da aprovação das regras de direito na nossa organização, mas que nos manteríamos enquanto membros a batalhar e a lutar para que houvesse sempre a primazia do direito e das regras estatutárias contra arranjos políticos”, disse, em entrevista à Televisão de Cabo Verde (TCV), o Presidente da República cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca.

O chefe de Estado cabo-verdiano considerou que, apesar da derrota, Cabo Verde saiu com a dignidade reforçada.