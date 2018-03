Cabo Verde aprova “Green Card” para atrair mais investimentos na imobiliária

Com 31 votos a favor do MpD, 23 contra do PAICV e três abstenções da UCID, foi aprovada ontem, 26, no Parlamento a proposta de lei que cria um estatuto diferenciado para o titular de segunda residência em Cabo Verde, o chamado Green Card. Esta medida de política económica visa atrair mais investimentos sobretudo no sector da imobiliária turística. Além dos incentivos fiscais, o estrangeiro que decidir investir acima de 180 mil contos na aquisição de um imóvel em Cabo Verde beneficia automaticamente de um cartão de residência permanente no país, o Green Card.

Para Gualberto do Rosário, presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, esta lei só peca por tardia. “Mais do que óbvio, pois o normal é que aquele que compra uma segunda residência em Cabo Verde queira e tenha direito a residir no País, desde que seja um cidadão honesto. A honestidade, neste caso, prova-se exibindo a ficha cadastral. E esta exigência consta do diploma, o que tranquiliza qualquer cidadão cabo-verdiano, pois que afasta a possibilidade de pessoas cadastradas e/ou procuradas pela justiça de algum país escolham as nossas ilhas como refúgio”, antecipava o gestor e empresário num post publicado na sua pagina do Facebook.

“Ao criar benefícios adicionais para o segundo-residente que comprar um apartamento ou uma casa nas ilhas ou em partes delas e cujo PIB per capita seja inferior à média nacional, esta lei traz um elemento de política económica fora de comum, em Cabo Verde. Este diploma cria, assim, uma oportunidade para as parcelas do território nacional mais vitimizadas pelas políticas de crescimento desequilibrado, como são, especialmente, as Ilhas Brava, do Fogo, do interior de Santiago, do Maio, de São Nicolau e de Santo Antão. Isto significa redução do desemprego nessas ilhas, redução, nas mesmas, da necessidade de emigrar. Neste sentido, beneficia, também, as ilhas ou partes de ilhas com PIB per capita superior à média nacional, porque reduz a pressão demográfica a que as mesmas estão sujeitas, hoje, por força das migrações internas”, prosseguiu o antigo vice-primeiro ministro e ministro da Coordenação económica dos finais dos anos 90.