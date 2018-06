Cabify adequa valorização dos parceiros através da atualização do sistema de tarifas

A “Cabify” atualizou o seu sistema de tarifas de modo a adequar a valorização dos seus parceiros. A partir desta quarta-feira o preço da viagem da plataforma de mobilidade que conecta utilizadores e motoristas terá também em conta o tempo estimado de trajeto, para além da distância.

Os utilizadores da “Cabify” vão continuar a saber o preço do trajeto antes de finalizarem o respetivo pedido na aplicação, dado que ao introduzirem o ponto de destino e de origem, será apresentado o valor final da viagem.

Deste modo algumas deslocações podem ficar ligeiramente mais baratos, ou mais caros dependendo das condições do trânsito no momento em que se calcule a tarifa, mas os utilizadores contarão também, com uma maior disponibilidade de veículos.