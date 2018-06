CA Seguros reforça seguro para caçadores

A CA Seguros, seguradora Não Vida do Grupo Crédito Agrícola, anunciou que reforçou o seguro CA Caçadores.

“A partir de 01 de Junho o plano simples passou a garantir a Assistência ao Caçador para além das coberturas já garantidas de Responsabilidade Civil Caçadores e de Responsabilidade Civil Armas”, diz a seguradora do Grupo Crédito Agrícola em comunicado.

Com a cobertura de Assistência ao Caçador passa a estar garantido, por exemplo, o transporte em caso de acidente ou doença do Caçador Seguro; e o Bilhete de ida e volta e despesas de hotel para um familiar, quando o Caçador fique hospitalizado a mais de 100 km do seu domicílio.