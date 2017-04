Bustos e caneladas

Portugal é, definitivamente, um país de brandos costumes. Num período em que a CGD, a nossa instituição financeira de referência, foi “resgatada” pelo Estado, depois de anos e anos de políticas de gestão laxistas que a conduziram à beira do precipício, em que o Novo Banco, resultante da implosão do grande Espírito Santo, foi “doado” ao Lone Star, em que os primeiros dados orçamentais teimam em ser negativos, em que a dívida pública não para de aumentar, atingindo uns assustadores 243 mil milhões de euros, em que os dois partidos que se opõem à geringonça (PSD e CDS) não se entendem quanto ao candidato autárquico na capital, abrindo caminho à vitória de Fernando Medina, os portugueses dedicam-se, afanosamente, a discutir a (im)perfeição do busto de Cristiano Ronaldo, com que Emanuel Santos, recentemente projetado para as luzes da ribalta, decidiu presentear o astro português na cerimónia de inauguração do seu aeroporto e a bárbara agressão com que Marco Gonçalves, “futepugilista” do Clube de Futebol Canelas 2010, decidiu brindar o árbitro José Rodrigues.

É só ligar o televisor ou folhear os jornais, já para não falar das redes sociais, para sermos presenteados com discussões infindáveis sobre a obra-prima de Emanuel Santos, que agora aparece diariamente nos media a defender vigorosamente a sua veia artística e a desvalorizar o AVC sofrido por Ronaldo na passagem a bronze da escultura, ao mesmo tempo que se entrevista o amnésico Marco Gonçalves, que diz não se lembrar de o seu joelho ter subido cerca de um metro para estilhaçar o nariz de José Rodrigues.

Quando vemos a importância que se confere a estes temas, não que o segundo não mereça uma cuidada reflexão, uma vez que a violência no desporto é, inquestionavelmente, um assunto relevante e preocupante, não podemos deixar de nos lembrar dos escritos de Eça de Queirós que, como ninguém, satirizava o povo português e as suas grandes preocupações.