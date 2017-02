Hoje em dia o 'smartphone' é das principais ferramentas tecnológicas utilizadas por todos nós, seja por razões relacionadas com trabalho ou puro lazer. Assim sendo, o site de notícias Business Insider listou, de forma decrescente, os 20 melhores 'smartphones' do mundo. Dessa lista integram desde grandes marcas, como Samsung e Iphone, até marcas pouco conhecidas, com preços variados entre os 200 e mais de mil euros. E o seu 'smartphone' está na lista?