Buscas por suspeitas de corrupção incluem partidos, autarquias, empresas e escritórios de advogados

A Polícia Judiciária (PJ) e o Ministério Público desenvolveram esta quarta-feira uma operação e grande envergadura, com buscas a instalações de partidos políticos, autarquias, escritórios de advogados e empresas, por suspeitas dos crimes de corrupção passiva, tráfico de influência, participação económica em negócio e financiamento proibido de partidos.

A confirmação foi feita pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), que, em comunicado, clarifica que foram feitas 70 buscas domiciliárias e não domiciliárias, “em diversas zonas geográficas de Portugal Continental e Açores”.

A operação envolveu a presença de três juízes de instrução, 12 magistrados do Ministério Público, “peritos informáticos e financeiros e inspectores da Polícia Judiciária em número que ascende a cerca de 200”.

“Segundo os fortes indícios recolhidos apurou-se, no essencial, que um grupo de indivíduos ligados às estruturas de partido político, desenvolveram entre si influências destinadas a alcançar a celebração de contratos públicos, incluindo avenças com pessoas singulares e outras posições estratégicas”, explica a PGDL.

A investigação vai prosseguir sob a direção do MP na 9ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, com a coadjuvação da unidade nacional de combate à corrupção da PJ, que participou também nas buscas.

A estação de televisão SIC e a revista Sábado noticiaram, esta manhã, que a PJ e o Ministério Público estavam a realizar buscas na contabilidade da comissão distrital de Lisboa do PSD e na concelhia de Lisboa do PS. Acrescentaram que as buscas se estenderam também aos serviços centrais da Câmara Municipal de Lisboa, nos serviços de Urbanismo da autarquia, no Campo Grande, três juntas de freguesia — Areeiro, Santo António e Estrela.