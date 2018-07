Bruxelas volta a pressionar a Polónia por causa da Justiça

A polémica reforma judicial empreendida pelo ultraconservador governo polaco – que politiza a nomeação de juízes – volta a estar no centro do conflito entre aquele país e a União Europeia, que defende intransigentemente a separação de poderes. A Comissão Europeia anunciou esta segunda-feira a abertura de um processo por infração contra a Polónia, que pode acabar no Tribunal de Justiça da União e na imposição de sanções económicas.

A controversa lei, que entra esta terça-feira em vigor, exigirá a provável saída forçada de 27 dos 72 juízes antes do final de seu mandato, devido à redução da idade da reforma. Entre estes 27 está o mais importante juiz do corpo judicial polaco, Malgorzata Gersdorf, destacado crítico do governo e do partido Lei e Justiça (PiS), do primeiro-ministro Mateusz Morawiecki.

A lei aumenta o número total de juízes para 120, com a União Europeia a temer que cerca de dois terços venham a ser nomeados pelo PiS. Bruxelas insiste em que as medidas prejudicam a independência do poder judiciário e violam os tratados europeus e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, e deu à Polónia um mês para responder às imposições comunitárias, o primeiro passo para iniciar o procedimento por infração.