Bruxelas vê a economia portuguesa a crescer 1,6% este ano

A Comissão Europeia tem uma visão ligeiramente mais positiva que o Governo sobre o crescimento da economia portuguesa para este ano.

Nas previsões económicas de Inverno publicadas hoje, Bruxelas prevê que a economia cresça 1,6%, enquanto o Governo, no Orçamento do Estado para 2017, assumiu um crescimento do PIB de 1,5% este ano e um acelerar face aos 1,3% registados em 2016. Em relação a 2018, a CE estima uma ligeira desaceleração do ritmo de crescimento, para 1,5%.

“O forte desempenho na segunda metade de 2016, especialmente do turismo, melhorou as perspetivas do economia portuguesa. O investimento tímido tem pesado negativamente no crescimento mas prevê-se que recupere. O défice público é estimado em 2,3 do PIB em 2016, ajudado por receitas não-recorrentes, e deverá fica abaixo dos 2,5% no horizonte das previsões”, sublinhou a CE.