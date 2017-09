Bruxelas tem palavra final sobre o novo aeroporto no Montijo

cada vez mais dúvidas sobre a opção do atual Governo em apontar para a base aérea do Montijo como a infraestrutura complementar ao aeroporto Humberto Delgado (Portela), outra vez à beira da saturação. Apesar de o Governo atual, pela voz de Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, ter já decidido que é essa a opção, continua a não ser muito convincente a defender esta alternativa perante os maiores especialistas do setor.

Percebe-se que Pedro Marques está desconfortável com o facto de a ANA – Aeroportos de Portugal ter sido privatizada no anterior governo social-democrata e de os mais de três mil milhões de euros encaixados com a operação não terem sido direcionados para a construção de uma nova infraestrutura aeroportuária na área metropolitana de Lisboa. E percebe-se também que o Montijo é a melhor opção, fora as outras. Ou seja, se houvesse tempo, se houvesse dinheiro, seria outra a história.

Mas o ministro Pedro Marques não assume que a opção pela base aérea do Montijo não é a melhor solução, mas sim a única que o concessionário da ANA (grupo francês Vinci) apoia neste momento, porque com o contrato de concessão assinado no final de 2013, por 50 anos, o Estado português ficou completamente atado.

E depois há muitas questões em curso. O presidente da ANA, Jorge Ponce de Leão, está à espera das análises das companhias aéreas para saber se vai ter de estender a pista no Montijo. Se for necessário prolongar a pista, será sempre para dentro do estuário do Tejo, reserva natural. E quais serão os custos dessa infraestrutura? Contactado, o Ministério do Equipamento, não responde, remetendo para a conclusão desses relatórios.

Além disso, subsiste a questão do ambiente: na questão das aves, do ruído dos aviões e, eventualmente, nas obras, se a pista no Montijo tiver de ser aumentada. Na passada segunda-feira, no programa televisivo da RTP1, ‘Prós e Contras’, o ministro Pedro Marques assegurou que se o estudo de impacto ambiental, em curso, rejeitar a opção do Montijo, “o país tem de encontrar outra alternativa”. Mas não disse qual e como.

Não é só das conclusões desse estudo de impacto ambiental de que o Governo tem de esperar para avançar com o investimento, ainda não totalmente quantificado. Depois de ele ser, eventualmente, aprovado pelas autoridades nacionais, terá de ir a consulta pública, e, posteriormente, terá de receber o aval da Comissão Europeia. Questão de muitos meses, talvez mesmo de dois anos.

Depois, quando for lançado o concurso público para a construção do empreendimento, é necessário receber a necessária luz verde do Tribunal de Contas.

Mas a lista de obstáculos não se fica por aqui. Além das opiniões das companhias aéreas interessadas sobre se a pista no Montijo tem de ser prolongada, ainda está muito por dizer sobre a questão das acessibilidades. A travessia fluvial, via Transtejo, no atual estado de debilidade financeira desta empresa pública, requer resguardo financeiro que ainda não foi acoplado ao projeto de investimento para a alternativa aeroportuária do Montijo, por exemplo.

E há a questão das aves, e do potencial conflito com as aeronaves (bird strike), cujo estudo só estará completo no final deste ano. Avançou-se com a opção, sem saber se era possível, mais uma vez.

Depois, há ainda um assunto. Um estudo da Força Aérea sobre os impactos de utilização mista da base militar com um aeroporto para fins civis será entregue na próxima terça-feira ao ministro da Defesa Nacional, Azeredo Lopes. Virão aí mais custos que ainda não foram contabilizados.

[Notícia publicada na edição impressa de 13 de abril]