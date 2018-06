Bruxelas responde a Trump e anuncia tarifas de 2,8 mil milhões de euros

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira, dia 20 de junho, tarifas à importação de produtos provenientes dos Estados-Unidos da América (EUA) no valor de 2,8 mil milhões de euros, inseridas numa medida retaliatória contra as tarifas norte-americanas impostas sobre o aço e o alumínio europeus em maio.

Em comunicado, a Comissão anunciou um aumento das tarifas aduaneiras entre os 10% e os 50% para os produtos norte-americanos visados, entre os quais se destacam jeans, diversos produtos de tabaco, whisky e bourbon, produtos metalúrgicos e vários tipos outros produtos alimentares.

No comunicado, Cecilia Malmström, comissária europeia para o comércio internacional, alegou que as medidas retaliatórias da Comissão serão retiradas no caso de os EUA retirarem as tarifas impostas ao aço e alumino europeus.