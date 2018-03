Bruxelas quer reduzir papel do FMI nas crises europeias

A Comissão Europeia quer acelerar a implementação de reformas estruturais nos países da zona euro, que permita ao bloco lidar com as suas próprias crises financeiras. O vice-presidente da Comissão Europeia afirmou, esta quarta-feira, que pretende que haja uma redução gradual do papel do Fundo Monetário Internacional (FMI).

“Para que o FMI tenha um papel mais limitado em programas [de ajuda financeira] futuros, temos de estar prontos para resolver os nossos próprios problemas”, disse Valdis Dombrovskis, numa conversa com os cidadãos sobre a União Económica e Monetária, ao lado de Mário Centeno, no ISEG – Lisbon School of Economics and Management, moderada pelo Jornal de Negócios.

Dombrovskis considera que os Estados-membros têm, nesse sentido, de adotar reformas estruturais para que estejam preparados para enfrentar crises económicas e financeiras.