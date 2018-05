Bruxelas quer obrigar tribunais a trocarem informação online

A Comissão Europeia sugeriu esta quinta-feira modernizar (e digitalizar) a cooperação judicial em processos transfronteiriços civis e comerciais na União Europeia para tornar o acesso à justiça mais barato, eficiente e acessível aos cidadãos e às empresas europeias.

Para tal, Bruxelas propõe que seja obrigatório os tribunais trocarem documentos de através de plataformas eletrónicas. Incentiva também o uso de videoconferências na audição de testemunhas que se encontrem noutro Estado-Membro. As novas regras implicam a atualização do regulamento europeu sobre o serviço de documentos e obtenção de provas [Regulations on Service of documents and on Taking of evidence], mas servirão para aliviar os cofres do bloco.

A instituição europeia acredita que transferir as comunicações em papel para as eletrónicas poderá poupar cerca de 30 a 78 milhões de euros por ano em toda a União Europeia e que a opção pelo vídeo, que custa 100 euros, é mais barata do que uma audiência física, que envolve uma despesa de 400 euros a 800 euros.