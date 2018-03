Bruxelas quer criar ‘imposto digital’ que pode render 5 mil milhões

A Comissão Europeia está a estudar a implementação de tributação específica para que as grandes empresas tecnológicas paguem a pagar impostos consoante o local onde estão localizados os utilizadores e não a sede da empresa. Apesar de o documento final ainda não ter sido divulgado, uma versão preliminar a que o Financial Times teve acesso indica que Bruxelas pretende arrecadar cinco mil milhões de euros por ano com a taxa.

Atualmente, os impostos são cobrados no local onde as gigantes tecnológicas têm sede, o que leva a diferenças nas taxas que vão de 1 a 5%. A versão vista pelo jornal britânico prevê um imposto de cerca de 3% sobre o volume de negócio de grandes grupos na Europa.

A proposta diz respeito a empresas que tenham um volume de negócio global superior 750 milhões de euros e pelo menos 10 milhões de receitas digitais na União Europeia. Assim, a mudança poderá aumentar a conta tributária para empresas como a Amazon ou a Google, que são acusadas ​​pelos principais países da UE de reportarem lucros em países como a Irlanda ou o Luxemburgo para pagarem menos impostos.