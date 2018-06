Bruxelas limita preço das chamadas dentro da UE a 19 cêntimos por minuto

Os deputados do Parlamento Europeu chegaram a acordo para estabelecer um limite máximo ao preço que pode ser cobrado pelas chamadas telefónicas dentro da União Europeia (UE). O acordo provisório prevê que as chamadas entre Estados que pertençam à UE não deve ultrapassar os 19 cêntimos por minutos e as mensagens não devem ir além dos seis cêntimos.

Trata-se de uma nova vitória política em defesa dos direitos do cidadãos europeus, depois de terem sido eliminadas as sobretaxas de roaming para dispositivos móveis. O acordo foi lançado na madrugada desta quarta-feira, ao fim de de 12 horas de negociações entre os representantes dos diferentes países da UE. A revisão da lei das telecomunicações visa incentivar as operadoras a investir na fibra ótica e 5G.

“Acabaram as chamadas excessivamente caras e SMS! Hoje decidimos limitar os preços para ligar ou enviar um texto para outro país da UE a partir de casa. É um bom passo à frente”, escreveu Miapetra Kumpula-Natri, uma dos legisladoras envolvidos na negociação do acordo, na sua conta oficial do Twitter.