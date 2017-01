Bruxelas exigiu que aumento de capital da CGD em 2012 fosse ajuda de Estado

O então presidente da CGD não conseguiu que o aumento de capital que a CGD fez em 2012, de 1.650 milhões de euros (dos quais 900 milhões de euros em CoCo´s subscritos pelo Estado) fosse feito sem ser considerado ajuda de Estado pela Direcção Geral da Concorrência Europeia.

Faria de Oliveira revelou na Comissão Parlamentar de Inquérito à CGD que fez todo o esforço para impedir que a recapitalização da Caixa fosse feita por via dos Cocos (instrumentos de dívida convertível, em vez de capital do acionista). “Mas batemos contra uma parede”. E quem foi essa parede? A DG Comp (a Direção-geral da concorrência da Comissão Europeia).

O então presidente da CGD disse que o argumento que foi dado por Bruxelas é que não podia o banco fazer um aumento de capital em condições mais favoráveis que os outros bancos – e naquela altura os bancos privados tinham recorrido ao mecanismo de aumento de capital com ajuda do Estado, via CoCo´s – porque isso distorcia a Concorrência.